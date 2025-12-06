Marché de Noël Rosporden
Marché de Noël Rosporden samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
4 Rue Laennec Rosporden Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Organisé par l’APEL groupe scolaire Ste Thérèse et St Michel
Concours du plus beau dessin de Noël et du pull Moche
Lecture conte de Noël
Tour de poney
Présence du Père Noël
Activités , vente de repas, buvette et gourmandises
Tombola
Vente de tartiflettes à emporter au prix de 7.50€ sur réservation au 06. 69. 71 90 .15 ou sur hello asso. .
4 Rue Laennec Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 69 71 90 15
