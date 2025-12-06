Marché de Noël

Rosporden Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Organisé par l’APEL groupe scolaire Ste Thérèse et St Michel

Concours du plus beau dessin de Noël et du pull Moche

Lecture conte de Noël

Tour de poney

Présence du Père Noël

Activités , vente de repas, buvette et gourmandises

Tombola

Vente de tartiflettes à emporter au prix de 7.50€ sur réservation au 06. 69. 71 90 .15 ou sur hello asso. .

+33 6 69 71 90 15

