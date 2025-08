Marché de Noël Rouen

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : Lundi Dimanche 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

2025-11-21 2025-12-24 2025-12-25

Les petites cabanes blanches parées de guirlandes prennent place sur le parvis de la cathédrale du jeudi 21 novembre au dimanche 28 décembre 2025. De nombreux chalets seront présents et viendront présenter des produits authentiques et de qualité. Sur le marché, l’ambiance est chaleureuse et conviviale n’oubliez pas de goûter le fameux vin chaud de Noël !

Horaires du marché de Noël à Rouen

Lundi 14h00 20h00

Du mardi au jeudi 11h00 20h00

Vendredi 11h00 21h00

Samedi 10h00 21h00

Dimanche 10h00 20h00

Exception :

Mardi 24 décembre 10h00 18h00 .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

