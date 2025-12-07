Marché de Noël Rouffiac

Marché de Noël

Le Bourg Rouffiac Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël avec manège, food truck, vin chaud, artisans locaux, animations.

Le Bourg Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 40 98 22

English :

Christmas market with merry-go-round, food truck, mulled wine, local crafts, entertainment.

