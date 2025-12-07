Marché de Noël Rouffiac
Marché de Noël Rouffiac dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Rouffiac Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël avec manège, food truck, vin chaud, artisans locaux, animations.
Le Bourg Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 40 98 22
English :
Christmas market with merry-go-round, food truck, mulled wine, local crafts, entertainment.
L’événement Marché de Noël Rouffiac a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge