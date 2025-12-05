Marché de Noel EHPAD La Roseraie Rouillac
EHPAD La Roseraie 141 route de bonneville, Gourville Rouillac Charente
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 17:00:00
2025-12-05
L’EHPAD de La Roseraie vous invite au sein de sa résidence pour célébrer un marché de noël avec ses Résidents.
EHPAD La Roseraie 141 route de bonneville, Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 63 71 97 animation@residence-laroseraie.fr
English :
The EHPAD de La Roseraie invites you to its residence to celebrate a Christmas market with its residents.
