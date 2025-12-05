Marché de Noel EHPAD La Roseraie Rouillac

Marché de Noel

EHPAD La Roseraie 141 route de bonneville, Gourville Rouillac Charente

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

2025-12-05

L’EHPAD de La Roseraie vous invite au sein de sa résidence pour célébrer un marché de noël avec ses Résidents.

+33 6 18 63 71 97 animation@residence-laroseraie.fr

English :

The EHPAD de La Roseraie invites you to its residence to celebrate a Christmas market with its residents.

L’événement Marché de Noel Rouillac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Rouillacais