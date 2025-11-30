Marché de Noël Roussines
Marché de Noël Roussines dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Le Pêcher Roussines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le comité des fêtes organise son marché de Noël sur le site de la colonie de Bondy.
Nombreux exposants, idées cadeaux et décorations. Venue du Père Noël à 16h.
Buvette et restauration sur place. .
Le Pêcher Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 53 42 64
English :
The Comité des fêtes is organizing its Christmas market on the site of the Bondy colony.
German :
Das Festkomitee veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Kolonie Bondy.
Italiano :
Il Comité des fêtes organizza il suo mercatino di Natale presso la Colonie de Bondy.
Espanol :
El Comité des fêtes celebra su mercado navideño en la Colonie de Bondy.
L’événement Marché de Noël Roussines a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Brenne