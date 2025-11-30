Marché de Noël

Le Pêcher Roussines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le comité des fêtes organise son marché de Noël sur le site de la colonie de Bondy.

Nombreux exposants, idées cadeaux et décorations. Venue du Père Noël à 16h.

Buvette et restauration sur place. .

Le Pêcher Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 53 42 64

English :

The Comité des fêtes is organizing its Christmas market on the site of the Bondy colony.

German :

Das Festkomitee veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Kolonie Bondy.

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza il suo mercatino di Natale presso la Colonie de Bondy.

Espanol :

El Comité des fêtes celebra su mercado navideño en la Colonie de Bondy.

L’événement Marché de Noël Roussines a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Brenne