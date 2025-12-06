[Marché de Noël] Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles
Salle Corentin Ansquer / Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Le club Dés-Fils Rouxmesnil organise son marché de Noël, le samedi 6 novembre et le dimanche 7 décembre.
Venez à la rencontre de nombreux exposants et profitez de l’ambiance de Noël afin de finaliser vos achats pour les fêtes de fin d’année. .
Salle Corentin Ansquer / Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 80 09 69 desfilsrouxmesnil@orange.fr
