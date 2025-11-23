Marché de Noël Ruffiac Salle polyvalente Ruffiac

Marché de Noël Ruffiac

Salle polyvalente 6 rue du stade Ruffiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le Père Noël s’installe à Ruffiac pour la journée !

Préparez les fêtes de Noël en faisant escale à RUFFIAC le dimanche 23 novembre 2025 au complexe sportif dès 10h00

Le Père Noël a choisi Ruffiac comme étape pour préparer sa tournée de Noël. L’association Ruffest et toute son équipe de bénévoles vous invitent à son Marché de Noël le dimanche 23 novembre 2025 de 10h00 à 18h00 à la salle des sports de Ruffiac. Cette année, le Marché de Noël s’agrandit pour accueillir une quarantaine d’exposants artisans, créateurs, producteurs locaux et passionnés vous proposeront

cadeaux, décorations, gourmandises et produits faits main pour préparer vos fêtes de Noël.

Le programme de la journée

10h00 Ouverture du Marché de Noël, avec une quarantaine d’exposants et d’exposantes qui proposeront des produits artisanaux, des décorations de Noël, des idées cadeaux et différentes gourmandises.

*Présence du Père Noël toute la journée, Photos, cartes postales pour les petits et les grands.

*Stand de maquillage pour enfants, pour se transformer en lutins, rennes ou princesses.

*Balades en calèche à travers le village dès 14h00.

*Concerts de la chorale Forlane à 15h00 et à 17h30 pour vibrer au son des chants traditionnels.

Tout au long de la journée vous pourrez profiter de la buvette et de la restauration sur place, avec du vin chaud, des crêpes et des produits locaux. De quoi réchauffer les cœurs et l’esprit dans une ambiance conviviale et festive.

Et pour couronner cette belle ambiance, une tombola sera organisée tout au long de cette journée, avec de nombreux lots à gagner !

Prenez date et rendez-vous le 23 novembre 2025 au complexe sportif de Ruffiac, pour une journée remplie de magie, de rires et de surprises, en attendant Noël !

Entrée gratuite.

Activités adaptées à toute la famille.

Contact organisation

Association RUFFEST asso.ruffest@gmail.com 06 09 60 50 13

www.facebook.com/asso.ruffest .

Salle polyvalente 6 rue du stade Ruffiac 56140 Morbihan Bretagne +33 6 09 60 50 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Ruffiac Ruffiac a été mis à jour le 2025-10-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande