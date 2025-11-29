Marché de Noël Rumersheim-le-Haut
Marché de Noël Rumersheim-le-Haut samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Vous y trouverez différents stands à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de musique. Créations artisanales, animations de Noël, présence du Père Noël, chants de Noël par la Chorale de Rumersheim-le-Haut. Buvette et restauration: tartes Flambées, pâtisseries maison.. 0 .
rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 30 14 31
