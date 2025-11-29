Marché de Noël

rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Vous y trouverez différents stands à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de musique. Créations artisanales, animations de Noël, présence du Père Noël, chants de Noël par la Chorale de Rumersheim-le-Haut. Buvette et restauration: tartes Flambées, pâtisseries maison.. 0 .

rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 30 14 31

L’événement Marché de Noël Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach