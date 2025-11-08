Marché de Noël Ry
Marché de Noël Ry samedi 8 novembre 2025.
Marché de Noël
Rue Grand’ Rue Ry Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Rendez-vous le samedi 8 novembre sous les halles de Ry pour le Marché de Noël !
Organisé par Festiv’Ry .
Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 69 71 15 festivry@gmail.com
English : Marché de Noël
