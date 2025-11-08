Marché de Noël Ry

Marché de Noël Ry samedi 8 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue Grand’ Rue Ry Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 08:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Rendez-vous le samedi 8 novembre sous les halles de Ry pour le Marché de Noël !

Organisé par Festiv’Ry .

Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 69 71 15 festivry@gmail.com

