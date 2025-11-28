Marché de Noël Saasenheim
Marché de Noël Saasenheim vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
24 rue principale Saasenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Petite vente diverse avec dégustation soupe, vin chaud, knacks,… Inauguration du sentier des crèches.
24 rue principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairiesaasenheim@wanadoo.fr
English :
Small sale with tasting of soup, mulled wine, knacks,… Inauguration of the crib trail.
German :
Verschiedene kleine Verkäufe mit Kostproben von Suppe, Glühwein, Knacks,… Einweihung des Krippenwegs.
Italiano :
Piccola vendita con zuppa, vin brulè, soprammobili,… Inaugurazione del sentiero delle culle.
Espanol :
Pequeña venta con sopa, vino caliente, chucherías,… Inauguración de la ruta de las cunas.
L’événement Marché de Noël Saasenheim a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried