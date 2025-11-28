Marché de Noël Saasenheim

Marché de Noël Saasenheim vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël

24 rue principale Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Petite vente diverse avec dégustation soupe, vin chaud, knacks,… Inauguration du sentier des crèches.

24 rue principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairiesaasenheim@wanadoo.fr

English :

Small sale with tasting of soup, mulled wine, knacks,… Inauguration of the crib trail.

German :

Verschiedene kleine Verkäufe mit Kostproben von Suppe, Glühwein, Knacks,… Einweihung des Krippenwegs.

Italiano :

Piccola vendita con zuppa, vin brulè, soprammobili,… Inaugurazione del sentiero delle culle.

Espanol :

Pequeña venta con sopa, vino caliente, chucherías,… Inauguración de la ruta de las cunas.

