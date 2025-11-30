Marché de Noël

Sacy-le-Petit Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Nous organisons notre 6ème Marché de Noël dans une grange typique, décorée pour l’occasion avec la présence du Père Noël avec photographe, un Atelier Enfants et de Nombreux Exposants.

Buvette et restauration sur place

Entrée visiteur gratuite

Exposants: Inscription Obligatoire

5€ le mètre

Le matériel d’exposition est à fournir par l’exposant (tables, rallonges électriques).

Possibilité de nous réserver des tables à l’inscription (quantités limitées).

Grange fermée (Porte installée récemment) mais non chauffée

Sacy-le-Petit 60190 Oise Hauts-de-France +33 6 27 84 57 58 ape.leszazoux@gmail.com

English :

We’re holding our 6th Christmas Market in a typical barn, decorated for the occasion with Santa Claus and a photographer, a Children’s Workshop and numerous exhibitors.

Refreshments and snacks on site

Free admission for visitors

Exhibitors: Registration required

5? per meter

Exhibitors must provide their own equipment (tables, extension leads).

Tables may be reserved at registration (quantities limited).

Barn closed (door recently installed) but not heated

German :

Wir organisieren unseren 6. Weihnachtsmarkt in einer typischen Scheune, die für diesen Anlass dekoriert wurde. Es gibt einen Weihnachtsmann mit Fotograf, ein Kinderatelier und zahlreiche Aussteller.

Getränke und Speisen vor Ort

Kostenloser Eintritt für Besucher

Aussteller: Anmeldung erforderlich

5? pro Meter

Das Ausstellungsmaterial muss vom Aussteller gestellt werden (Tische, Verlängerungskabel).

Es besteht die Möglichkeit, Tische bei der Anmeldung zu reservieren (begrenzte Anzahl).

Geschlossene Scheune (Tor wurde vor kurzem eingebaut), aber nicht beheizt

Italiano :

Il 6° mercatino di Natale si svolge in un tipico fienile, decorato per l’occasione con Babbo Natale e un fotografo, un laboratorio per bambini e tanti espositori.

Rinfreschi e spuntini in loco

Ingresso gratuito per i visitatori

Espositori: Registrazione obbligatoria

5? al metro

Gli espositori devono fornire il proprio materiale espositivo (tavoli, prolunghe).

I tavoli possono essere prenotati al momento della registrazione (quantità limitata).

Fienile chiuso (porta installata di recente) ma non riscaldato

Espanol :

Celebramos nuestro 6º Mercado de Navidad en un granero típico, decorado para la ocasión con Papá Noel y un fotógrafo, un taller infantil y muchos expositores.

Refrescos y tentempiés in situ

Entrada gratuita para los visitantes

Expositores: Inscripción obligatoria

5? por metro

Los expositores deben aportar su propio material de exposición (mesas, alargaderas).

Se pueden reservar mesas en el momento de la inscripción (cantidades limitadas).

Granero cerrado (puerta recién instalada) pero sin calefacción

L’événement Marché de Noël Sacy-le-Petit a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte