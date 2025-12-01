Marché de Noël Place des Resto-Marchés Sainpuits

Marché de Noël

Place des Resto-Marchés Dans le village Sainpuits Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23 19:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Les Resto-marchés de Sainpuits organisent leur marché de Noël avec les produits des artisans locaux, vin chaud offert, visite du Père-Noël. .

Place des Resto-Marchés Dans le village Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fetes.sainpuits@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Sainpuits a été mis à jour le 2025-11-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !