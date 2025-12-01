Marché de Noël Place des Resto-Marchés Sainpuits
Marché de Noël Place des Resto-Marchés Sainpuits mardi 23 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des Resto-Marchés Dans le village Sainpuits Yonne
Début : 2025-12-23 16:30:00
fin : 2025-12-23 19:30:00
2025-12-23
Les Resto-marchés de Sainpuits organisent leur marché de Noël avec les produits des artisans locaux, vin chaud offert, visite du Père-Noël. .
Place des Resto-Marchés Dans le village Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fetes.sainpuits@gmail.com
