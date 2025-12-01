Marché de Noël Route du Bois du Loup Saint-Agnan
Marché de Noël Route du Bois du Loup Saint-Agnan dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Route du Bois du Loup Domaine du bois du loup Saint-Agnan Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
2025-12-21
50 COMMERÇANTS-ARTISANS
ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR
• Circuit de E-trott tout terrain
• Mini-Motos
• Balade à poney
• Spectacle équestre La fée du Lac à 16h
Photo souvenir
avec le Père Noël
BUFFET DE NOËL 20€
midi & soir
PETITE RESTAURATION .
Route du Bois du Loup Domaine du bois du loup Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté domaineduboisduloup@gmail.com
