Marché de Noël Saint-Agnant-de-Versillat

Salle des Fêtes Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
Nous sommes ravies de vous inviter à notre premier Marché de Noël qui aura lieu
Au programme
Chorale de Noël des enfants (11h & 15h30)
Photos avec le Père Noël impression immédiate sur place
Maquillage enfants par l’Asce
️ Plus de 25 artisans & exposants locaux
Gourmandises, restauration & buvette
️ Tombola 100% gagnante !
✨ Et encore plein, plein de surprises…
(Croque Noël + Rösti + dessert + boisson)
Réservations sur https://www.helloasso.com/…/evenements/marche-de-noel
Ce bel événement est au profit des écoles de St-Agnant-de-Versillat Venez soutenir les projets, encourager les enfants et partager un moment chaleureux en famille ! On vous attend nombreux! .
Salle des Fêtes Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine
