Marché de Noël Saint-Agnant-de-Versillat

Nous sommes ravies de vous inviter à notre premier Marché de Noël qui aura lieu

Au programme

Chorale de Noël des enfants (11h & 15h30)

Photos avec le Père Noël impression immédiate sur place

Maquillage enfants par l’Asce

️ Plus de 25 artisans & exposants locaux

Gourmandises, restauration & buvette

️ Tombola 100% gagnante !

✨ Et encore plein, plein de surprises…

(Croque Noël + Rösti + dessert + boisson)

Réservations sur https://www.helloasso.com/…/evenements/marche-de-noel

Ce bel événement est au profit des écoles de St-Agnant-de-Versillat Venez soutenir les projets, encourager les enfants et partager un moment chaleureux en famille ! On vous attend nombreux! .

Salle des Fêtes Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

