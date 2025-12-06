Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Agne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez acheter vos cadeaux de Noël proposés par divers stands artisanaux !

Avec la participation de l’APE Drôle 2 Rives et la visite du Père Noël pour l’occasion.

Buvette et vin chaud sur place. .

Salle des fêtes Saint-Agne 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitefetes.saintagne@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Agne a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides