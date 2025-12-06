Marché de Noël Saint-Agne
Marché de Noël Saint-Agne samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Agne Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez acheter vos cadeaux de Noël proposés par divers stands artisanaux !
Avec la participation de l’APE Drôle 2 Rives et la visite du Père Noël pour l’occasion.
Buvette et vin chaud sur place. .
Salle des fêtes Saint-Agne 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitefetes.saintagne@gmail.com
L’événement Marché de Noël Saint-Agne a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides