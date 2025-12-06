Marché de Noël Salle René Anès Saint-Aignan
Marché de Noël
Salle René Anès Rue de la Mairie Saint-Aignan Morbihan
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël avec créations artisanales et produits locaux, organisé par l’association Le Temps de Vivre.
Buvette et restauration sur place. .
Salle René Anès Rue de la Mairie Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 6 42 87 42 18
