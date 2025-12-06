Marché de Noël Salle René Anès Saint-Aignan

Marché de Noël

Salle René Anès Rue de la Mairie Saint-Aignan Morbihan

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël avec créations artisanales et produits locaux, organisé par l’association Le Temps de Vivre.

Buvette et restauration sur place. .

Salle René Anès Rue de la Mairie Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 6 42 87 42 18

L’événement Marché de Noël Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté