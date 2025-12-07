Marché de Noël

Saint-Aigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël Au naturel de St-Aigny.

Marché de Noël au naturel organisé par l’association Les jardins de la Source . Vente et dégustation de produits régionaux, exposants, crêpes, gaufres et vin chaud (avec modération). Sans oublier la visite du Père Noël. .

Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 81 42 40 67

English :

St-Aigny Au naturel Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt Au naturel in St-Aigny

Italiano :

Mercatino di Natale Au naturel a St-Aigny

Espanol :

Mercado navideño Au naturel en St-Aigny

L’événement Marché de Noël Saint-Aigny a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Brenne