Marché de Noël Saint-Aigny
Marché de Noël Saint-Aigny dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Aigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël Au naturel de St-Aigny.
Marché de Noël au naturel organisé par l’association Les jardins de la Source . Vente et dégustation de produits régionaux, exposants, crêpes, gaufres et vin chaud (avec modération). Sans oublier la visite du Père Noël. .
Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 81 42 40 67
English :
St-Aigny Au naturel Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt Au naturel in St-Aigny
Italiano :
Mercatino di Natale Au naturel a St-Aigny
Espanol :
Mercado navideño Au naturel en St-Aigny
L’événement Marché de Noël Saint-Aigny a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Brenne