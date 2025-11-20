Marché de Noël Saint-Aigulin
Marché de Noël Saint-Aigulin samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
place Jean Mermoz Saint-Aigulin Charente-Maritime
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de Noël avec plusieurs animations sur 2 jours
place Jean Mermoz Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 73 00 81
English :
Christmas market with 2 days of entertainment
German :
Weihnachtsmarkt mit mehreren Animationen an 2 Tagen
Italiano :
Mercatino di Natale con una serie di eventi per 2 giorni
Espanol :
Mercado navideño con diversos actos durante 2 días
