Marché de Noël Saint-Amand-en-Puisaye
Marché de Noël Saint-Amand-en-Puisaye samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Château et Galerie Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Nombreux exposants, accueil par le Père-Noël, buvette et restauration sur place. .
Château et Galerie Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-11-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !