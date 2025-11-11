Marché de Noël Salle socio culturelle Saint-Amant-de-Boixe

Marché de Noël

Salle socio culturelle Rue de Derrière les murs Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

.

Salle socio culturelle Rue de Derrière les murs Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 27 48 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente