Marché de Noël Saint-Amour

Marché de Noël

Place d’Armes Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’ Association Festive Saint Amouraine organise son marché de Noël le samedi 20 décembre à partir de 15 h et jusqu’à 22 h au centre de la ville !

Il y aura des animations balade en chiens de traîneaux, structure gonflable mais aussi des douceurs et des incontournables de Noël vin chaud, crêpes …

+ D’infos

Vous souhaitez tenir un stand ?

Vous pouvez réserver votre place au 07 83 64 44 15 .

Place d’Armes Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15

