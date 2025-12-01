Marché de Noël Saint-Amour
L’ Association Festive Saint Amouraine organise son marché de Noël le samedi 20 décembre à partir de 15 h et jusqu’à 22 h au centre de la ville !
Il y aura des animations balade en chiens de traîneaux, structure gonflable mais aussi des douceurs et des incontournables de Noël vin chaud, crêpes …
Vous souhaitez tenir un stand ?
Vous pouvez réserver votre place au 07 83 64 44 15 .
Place d’Armes Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15
