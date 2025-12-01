MARCHE DE NOEL Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles
MARCHE DE NOEL Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles dimanche 14 décembre 2025.
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Venez dénicher des cadeaux originaux proposés par nos artisans et commerçants locaux sur le marché.
Restauration et buvette antillaise, vous y attendent !
Salle chauffée et accessible PMR .
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com
