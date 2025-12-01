MARCHE DE NOEL Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles

dimanche 14 décembre 2025.

MARCHE DE NOEL

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

MARCHÉ DE NOËL ??

Venez dénicher des cadeaux originaux proposés par nos artisans et commerçants locaux sur le marché.

Restauration et buvette antillaise, vous y attendent !

Salle chauffée et accessible PMR .

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com

