MARCHE DE NOEL Saint-André

SALLE DES FÊTES Saint-André Haute-Garonne
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Venez profiter de la magie de Noël dans un charmant village !
Pour vos idées cadeaux, retrouvez des artisans, créateurs et producteurs locaux à la Salle des Fêtes… !!!
L’APE de l’École des Champs organise également à cette occasion des animations, lecture de contes, une tombola, la vente de gâteaux…
Le Père Noël sera présent de 16h à 17h !!!
Repas possible sur place. 5 .
SALLE DES FÊTES Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie ape.ecoledeschamps@gmail.com
English :
Come and enjoy the magic of Christmas in a charming village!
