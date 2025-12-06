MARCHE DE NOEL Saint-André

MARCHE DE NOEL

SALLE DES FÊTES Saint-André Haute-Garonne

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez profiter de la magie de Noël dans un charmant village !

Pour vos idées cadeaux, retrouvez des artisans, créateurs et producteurs locaux à la Salle des Fêtes… !!!

L’APE de l’École des Champs organise également à cette occasion des animations, lecture de contes, une tombola, la vente de gâteaux…

Le Père Noël sera présent de 16h à 17h !!!

Repas possible sur place. 5 .

SALLE DES FÊTES Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie ape.ecoledeschamps@gmail.com

English :

Come and enjoy the magic of Christmas in a charming village!

