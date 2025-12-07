Marché de noël 7 route de saint bonnet Saint-André-le-Désert
Marché de noël 7 route de saint bonnet Saint-André-le-Désert dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
7 route de saint bonnet 7 route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Calèche avec le père noël, dégustations, cadeaux et surprise
Organisé par le concept Mack Grégor, un concept éco responsable qui a pour but de créer des emplois auprès des personnes autistes, TDAH .
7 route de saint bonnet 7 route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 30 08 62 botue.leslie@gmail.com
English : Marché de noël
German : Marché de noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de noël Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2025-11-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II