Marché de noël 7 route de saint bonnet Saint-André-le-Désert

Marché de noël

7 route de saint bonnet 7 route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Calèche avec le père noël, dégustations, cadeaux et surprise

Organisé par le concept Mack Grégor, un concept éco responsable qui a pour but de créer des emplois auprès des personnes autistes, TDAH .

7 route de saint bonnet 7 route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 30 08 62 botue.leslie@gmail.com

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de noël Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2025-11-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II