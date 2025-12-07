Marché de Noël Saint-Astier

Marché de Noël

Place de la République Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Exposition-vente, producteurs et créateurs nombreuses idées de cadeaux !

Animations gratuites pour les enfants balades en calèche, maquillage, contes.

10h-17h,place de la République

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Exposition-vente, producteurs et créateurs nombreuses idées de cadeaux !

Venez découvrir des productions artisanales et locales uniques mode, textile, maroquinerie, chapeaux, bijoux, céramique, foie gras, boissons sans alcool, rhums arrangés, champagne, vins, biscuits, chocolats, confitures, bière paysanne…

Animations gratuites pour les enfants balades en calèche, maquillage, contes.

10h-17h,place de la République

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56 .

Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 04 56

English : Marché de Noël

Sales exhibition, producers and designers: lots of gift ideas!

Free entertainment for children: horse-drawn carriage rides, face painting, storytelling.

10am-5pm, Place de la République

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

German : Marché de Noël

Verkaufsausstellung, Produzenten und Designer: zahlreiche Geschenkideen!

Kostenlose Animationen für Kinder: Kutschfahrten, Schminken, Märchen.

10h-17h,Place de la République

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Italiano :

Mostra vendita, produttori e designer: tante idee regalo!

Animazione gratuita per i bambini: passeggiate in carrozza, pittura del viso, narrazione di storie.

10.00-17.00, Place de la République

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Espanol : Marché de Noël

Exposición de ventas, productores y diseñadores: ¡muchas ideas para regalar!

Animación infantil gratuita: paseos en coche de caballos, pintacaras, cuentacuentos.

de 10.00 a 17.00 h, plaza de la República

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

L’événement Marché de Noël Saint-Astier a été mis à jour le 2025-10-24 par Vallée de l’Isle en Périgord