Marché de Noël Saint-Aubin-des-Coudrais
Marché de Noël Saint-Aubin-des-Coudrais samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël artisans et commerçants- associations communales. Photo ©mairie 72400 st aubin des coudrais .
Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 20 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2025-07-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude