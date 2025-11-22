Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Saint Aubin du Plain Place de la Mairie Saint-Aubin-du-Plain samedi 22 novembre 2025.

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22 2025-11-23

Marché de Noël avec plus de 40 exposants, qui vous feront découvrir des produits locaux, artisans créateurs, commerçants. Pour offrir ou pour vous faire plaisir, il y en aura pour tous les goûts.   .

Place de la Mairie Marché de Noël Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   resa.comitefesfetes.sadp@gmail.com

