Marché de noël Parking du Bar des Amis Saint-Aubin-la-Plaine

Marché de noël

Parking du Bar des Amis 4 Rue de Saint-Etienne Saint-Aubin-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Marché de Noël

Le Bar des Amis, le Comité des Fêtes ainsi que l’Amicale de l’école des Tilleuls organisent leur premier marché de Noël.

Exposants, animations, visite du Père Noël, lectures. Vin chaud, jus de pommes chaud et braséros seront là pour vous réchauffer.

Et Pour vous restaurer crêpes, gâteaux, Américains et frites vous seront proposés.

Participez à la décoration du sapin en venant avec une petite déco de chez vous. .

Parking du Bar des Amis 4 Rue de Saint-Etienne Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 81 96 27 comitedesfetes.staubinlaplaine@gmail.com

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de noël Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud