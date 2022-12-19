Marché de Noël Ecole Jean de la Fontaine Saint-Biez-en-Belin

Marché de Noël

Marché de Noël 19 décembre à l’école de Saint-Biez-en-Belin, de 16h30 à 22h

Venez vivre la magie de Noël lors de notre marché festif !

Au programme

• 8 artisans créateurs pour dénicher de superbes cadeaux uniques

• Un stand photo pour immortaliser la soirée

• Tartiflette sur réservation avant le 9 décembre (https://ape-stbiezenbelin.sumupstore.com/…/formule…)

• Vin chaud et crêpes pour se réchauffer

Vendredi 19 décembre, 16h30 22h

À l’école, Saint-Biez-en-Belin

On vous attend nombreux pour partager un moment chaleureux et gourmand ! .

English :

Christmas market ? December 19 at Saint-Biez-en-Belin school, 4:30 pm to 10 pm

