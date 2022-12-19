Marché de Noël Ecole Jean de la Fontaine Saint-Biez-en-Belin

Marché de Noël 19 décembre à l’école de Saint-Biez-en-Belin, de 16h30 à 22h
Venez vivre la magie de Noël lors de notre marché festif !

Au programme
• 8 artisans créateurs pour dénicher de superbes cadeaux uniques
• Un stand photo pour immortaliser la soirée
• Tartiflette sur réservation avant le 9 décembre (https://ape-stbiezenbelin.sumupstore.com/…/formule…)
• Vin chaud et crêpes pour se réchauffer

On vous attend nombreux pour partager un moment chaleureux et gourmand !   .

ape.stbiezenbelin@gmail.com

Christmas market ? December 19 at Saint-Biez-en-Belin school, 4:30 pm to 10 pm

