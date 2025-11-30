Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Bonnet
Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Bonnet dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Bonnet Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël avec producteurs locaux et artisanaux!
.
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Bonnet 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 22 17 mairie.saint-bonnet@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
Christmas market with local producers and artisans!
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern!
Italiano : Marché de Noël
Mercatino di Natale con produttori e artigiani locali!
Espanol : Marché de Noël
Mercado navideño con productores y artesanos locales
L’événement Marché de Noël Saint-Bonnet a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme du Sud Charente