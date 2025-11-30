Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Bonnet

Marché de Noël

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Bonnet Charente

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de Noël avec producteurs locaux et artisanaux!

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Bonnet 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 22 17 mairie.saint-bonnet@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

Christmas market with local producers and artisans!

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern!

Italiano : Marché de Noël

Mercatino di Natale con produttori e artigiani locali!

Espanol : Marché de Noël

Mercado navideño con productores y artesanos locales

