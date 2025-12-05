Marché de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Marché de Noël Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
salle des 3 Vallées Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2025-12-05
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Marché Noël de 16h45 à 19h vente de sapins sur commande, vente de décoration de Noël et buvette.
Animation au profit de l’école
salle des 3 Vallées Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Christmas market from 4.45pm to 7pm sale of Christmas trees to order, sale of Christmas decorations and refreshments.
Entertainment in aid of the school
