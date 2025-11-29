Marché de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Marché de Noël Saint-Bonnet-le-Froid jeudi 18 décembre 2025.
Marché de Noël
Naturaloisirs Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-18
Marché Noël avec des créateurs, produits gourmand- Entrée libre . Fermé le 25/12
.
Naturaloisirs Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Christmas market with designers, gourmet products Free admission. Closed on 25/12
L’événement Marché de Noël Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-11-27 par Haut Pays du Velay Tourisme