Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais
Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais samedi 5 décembre 2026.
Marché de Noël
Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marché de noël avec vente de sapins.
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Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22
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English :
Christmas market with tree sales.
L’événement Marché de Noël Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme