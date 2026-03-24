Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais

Marché de Noël

Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Marché de noël avec vente de sapins.

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Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22

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English :

Christmas market with tree sales.

L’événement Marché de Noël Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme