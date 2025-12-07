Marché de Noël Saint-Branchs

Marché de Noël

Marché de Noël Saint-Branchs dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Marché de Noël de Saint-Branchs
Le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au gymnase.

Artisanat
Animations
Père Noël
Tombola

Restauration sur place ou à emporter tartiflette
Réservation 06 63 7 21 84 ou apestbranchs@gmail.com
Marché de Noël de Saint-Branchs
Le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au gymnase.

Artisanat
Animations
Père Noël
Tombola

Restauration sur place ou à emporter tartiflette
Réservation 06 63 7 21 84 ou apestbranchs@gmail.com   .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 30 15  mairie@saint-branchs.fr

English :

Christmas market and film at dusk.

L’événement Marché de Noël Saint-Branchs a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme