Marché de Noël Saint-Branchs dimanche 7 décembre 2025.
Saint-Branchs Indre-et-Loire
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Marché de Noël de Saint-Branchs
Le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au gymnase.
Artisanat
Animations
Père Noël
Tombola
Restauration sur place ou à emporter tartiflette
Réservation 06 63 7 21 84 ou apestbranchs@gmail.com
Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 30 15 mairie@saint-branchs.fr
English :
Christmas market and film at dusk.
