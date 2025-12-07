Marché de Noël

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël de Saint-Branchs

Le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au gymnase.

Artisanat

Animations

Père Noël

Tombola

Restauration sur place ou à emporter tartiflette

Réservation 06 63 7 21 84 ou apestbranchs@gmail.com

Marché de Noël de Saint-Branchs

Le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au gymnase.

Artisanat

Animations

Père Noël

Tombola

Restauration sur place ou à emporter tartiflette

Réservation 06 63 7 21 84 ou apestbranchs@gmail.com .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 30 15 mairie@saint-branchs.fr

English :

Christmas market and film at dusk.

L’événement Marché de Noël Saint-Branchs a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme