MARCHÉ DE NOËL Saint-Brevin-les-Pins

L’APEL de l’école et collège Saint-Joseph organise son Marché de Noël artisanal le samedi 13 décembre de 10h à 17h, avenue Gustave Eiffel.

Venez flâner parmi les artisans passionnés et découvrir de jolies créations réalisées avec coeur, parfaites à offrir.

Profitez d’une ambiance douce et chaleureuse avec les chants de Noël des enfants, les histoires d’un conteur, une balade à poney, la visite du Père Noël, ainsi qu’un espace bar restauration.



