MARCHÉ DE NOËL Saint-Brevin-les-Pins

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
L’APEL de l’école et collège Saint-Joseph organise son Marché de Noël artisanal le samedi 13 décembre de 10h à 17h, avenue Gustave Eiffel.
Venez flâner parmi les artisans passionnés et découvrir de jolies créations réalisées avec coeur, parfaites à offrir.
Profitez d’une ambiance douce et chaleureuse avec les chants de Noël des enfants, les histoires d’un conteur, une balade à poney, la visite du Père Noël, ainsi qu’un espace bar restauration.
avenue Gustave Eiffel Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 50 58 17
