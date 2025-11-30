Marché de Noël Salle des Fêtes Saint-Brisson
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Brisson Nièvre
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de Noël à la salle des fêtes de St-Brisson.
De 10h à 18h
A 14h30 Atelier pour enfants sur inscription
A 16h Passage du Père Noël
Restauration sur place (assiette froide) ou repas à l’escale morvandelle sur réservation. .
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 23 92
