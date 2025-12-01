Marché de noël RN7 Saint-Cannat

Marché de noël

Du 01/12 au 14/12/2025 tous les jours de 11h à 18h. RN7 Domaine Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de notre magnifique Marché de Noël pour tout un week-end, les samedi 13 et dimanche 14 décembre de 11h à 18h.

Au programme



• Marché intérieur et extérieur avec des créateurs, artisans et producteurs de la région pour vous donner de belles idées cadeaux

• Stand de vin chaud et bar à vins du domaine pour se réchauffer dans une ambiance de Noël

• Restauration sur notre terrasse extérieure coquillages, tourtes de Noël, hot dog de Noël, sandwich au foie gras, foie gras poêlé, gnocchi à la truffe, pâtes dans une meule de parmesan, gaufres à bulle, crêpe, moelleux à la crème de marron, …

• Et un monde de surprises attend les plus petits avec un atelier maquillage, des balades en poney, …. Et la visite du Père Noël !



Convivialité, partage et fête seront au rendez-vous à l’approche des fêtes de fin d’année ! .

RN7 Domaine Bargemone Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 22 44 contact@bargemone.com

English :

We’re delighted to announce the return of our magnificent Christmas Market for an entire weekend, on Saturday December 13 and Sunday December 14 from 11am to 6pm.

German :

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser wunderschöner Weihnachtsmarkt wieder für ein ganzes Wochenende stattfindet, und zwar am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare il ritorno del nostro magnifico Mercatino di Natale per un intero fine settimana, sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 11.00 alle 18.00.

Espanol :

Estamos encantados de anunciar el regreso de nuestro magnífico Mercado de Navidad durante todo un fin de semana, el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre de 11:00 a 18:00 horas.

