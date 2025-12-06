Marché de Noël Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Marché de Noël Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le marché de Noël de Saint-Cast-le Guildo revient cette année pour enchanter petits et grands !
Exposants, artisans, créateurs, producteurs locaux .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-08-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme