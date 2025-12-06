Marché de Noël Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Marché de Noël Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Le marché de Noël de Saint-Cast-le Guildo revient cette année pour enchanter petits et grands !

Exposants, artisans, créateurs, producteurs locaux .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

