MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher vendredi 19 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-19

Marché de Noël 2025 à Saint-Chély-d’Apcher Place du Petit Foirail
Venez vivre la magie des fêtes au cœur de Saint-Chély-d’Apcher !

Au programme de cette édition 2025
– Marché des artisans et des producteurs locaux
– Parades féeriques, spectacles et concerts
– Rencontre avec le Père Noël
– Grand feu d’artifice
– Ateliers de maquillage et de décoration de Noël
– Démonstrations de sculpture sur
Marché de Noël 2025 à Saint-Chély-d’Apcher Place du Petit Foirail
Venez vivre la magie des fêtes au cœur de Saint-Chély-d’Apcher !

Au programme de cette édition 2025
– Marché des artisans et des producteurs locaux
– Parades féeriques, spectacles et concerts
– Rencontre avec le Père Noël
– Grand feu d’artifice
– Ateliers de maquillage et de décoration de Noël
– Démonstrations de sculpture sur bois et sur glace

Et de nombreuses autres animations pour petits et grands !   .

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie  

English :

Christmas Market 2025 in Saint-Chély-d’Apcher ? Place du Petit Foirail
Experience the magic of Christmas in the heart of Saint-Chély-d’Apcher!

On the program for this 2025 edition:
– Market of local craftsmen and producers
– Enchanting parades, shows and concerts
– Meet Santa Claus
– Fireworks display
– Make-up and Christmas decoration workshops
– Christmas carving demonstrations

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan