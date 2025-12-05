MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher

MARCHÉ DE NOËL

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-19

Marché de Noël 2025 à Saint-Chély-d’Apcher Place du Petit Foirail

Venez vivre la magie des fêtes au cœur de Saint-Chély-d’Apcher !

Au programme de cette édition 2025

– Marché des artisans et des producteurs locaux

– Parades féeriques, spectacles et concerts

– Rencontre avec le Père Noël

– Grand feu d’artifice

– Ateliers de maquillage et de décoration de Noël

– Démonstrations de sculpture sur

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

Christmas Market 2025 in Saint-Chély-d’Apcher ? Place du Petit Foirail

Experience the magic of Christmas in the heart of Saint-Chély-d’Apcher!

On the program for this 2025 edition:

– Market of local craftsmen and producers

– Enchanting parades, shows and concerts

– Meet Santa Claus

– Fireworks display

– Make-up and Christmas decoration workshops

– Christmas carving demonstrations

