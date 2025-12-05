MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher
MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher vendredi 19 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël 2025 à Saint-Chély-d’Apcher Place du Petit Foirail
Venez vivre la magie des fêtes au cœur de Saint-Chély-d’Apcher !
Au programme de cette édition 2025
– Marché des artisans et des producteurs locaux
– Parades féeriques, spectacles et concerts
– Rencontre avec le Père Noël
– Grand feu d’artifice
– Ateliers de maquillage et de décoration de Noël
– Démonstrations de sculpture sur
Marché de Noël 2025 à Saint-Chély-d’Apcher Place du Petit Foirail
Venez vivre la magie des fêtes au cœur de Saint-Chély-d’Apcher !
Au programme de cette édition 2025
– Marché des artisans et des producteurs locaux
– Parades féeriques, spectacles et concerts
– Rencontre avec le Père Noël
– Grand feu d’artifice
– Ateliers de maquillage et de décoration de Noël
– Démonstrations de sculpture sur bois et sur glace
Et de nombreuses autres animations pour petits et grands ! .
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie
English :
Christmas Market 2025 in Saint-Chély-d’Apcher ? Place du Petit Foirail
Experience the magic of Christmas in the heart of Saint-Chély-d’Apcher!
On the program for this 2025 edition:
– Market of local craftsmen and producers
– Enchanting parades, shows and concerts
– Meet Santa Claus
– Fireworks display
– Make-up and Christmas decoration workshops
– Christmas carving demonstrations
L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan