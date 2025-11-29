Marché de Noël

Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Organisé par le Club de l’amitié.

Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 68 92 61

English : Christmas market

By Club de l’amitié

German :

Organisiert vom Club de l’amitié.

Italiano :

Organizzato dal Club de l’amitié.

Espanol :

Organizado por el Club de l’amitié.

