Marché de Noël Saint-Christophe-en-Bourbonnais
Marché de Noël Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Organisé par le Club de l’amitié.
.
Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 68 92 61
English : Christmas market
By Club de l’amitié
German :
Organisiert vom Club de l’amitié.
Italiano :
Organizzato dal Club de l’amitié.
Espanol :
Organizado por el Club de l’amitié.
L’événement Marché de Noël Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse