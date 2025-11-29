Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon
Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-11-29
Marché de Noël de la commune toute la journée du 29 novembre (organisé par le comité des fêtes).
Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79
English :
Local Christmas market all day on November 29 (organized by the Comité des fêtes).
German :
Weihnachtsmarkt der Gemeinde den ganzen Tag am 29. November (organisiert vom Festkomitee).
Italiano :
Mercatino di Natale locale per tutto il giorno il 29 novembre (organizzato dal Comité des fêtes).
Espanol :
Mercado navideño local durante todo el día el 29 de noviembre (organizado por el Comité des fêtes).
