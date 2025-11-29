Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon

Marché de Noël

Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël de la commune toute la journée du 29 novembre (organisé par le comité des fêtes).

.

Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79

English :

Local Christmas market all day on November 29 (organized by the Comité des fêtes).

German :

Weihnachtsmarkt der Gemeinde den ganzen Tag am 29. November (organisiert vom Festkomitee).

Italiano :

Mercatino di Natale locale per tutto il giorno il 29 novembre (organizzato dal Comité des fêtes).

Espanol :

Mercado navideño local durante todo el día el 29 de noviembre (organizado por el Comité des fêtes).

L’événement Marché de Noël Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-03-27 par Offices de Tourisme de Jonzac