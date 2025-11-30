Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers
Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Nombreux exposants, photo avec le père Noël.
Restauration et buvette sur place
1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers 60149 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr
English :
Numerous exhibitors, photo with Santa Claus.
Food and refreshments on site
German :
Zahlreiche Aussteller, Foto mit dem Weihnachtsmann.
Essen und Trinken vor Ort
Italiano :
Numerosi espositori, foto con Babbo Natale.
Catering e rinfreschi in loco
Espanol :
Numerosos expositores, foto con Papá Noel.
Catering y refrescos in situ
L’événement Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre