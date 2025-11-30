Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers

Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Nombreux exposants, photo avec le père Noël.

Restauration et buvette sur place

1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers 60149 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

Numerous exhibitors, photo with Santa Claus.

Food and refreshments on site

German :

Zahlreiche Aussteller, Foto mit dem Weihnachtsmann.

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Numerosi espositori, foto con Babbo Natale.

Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Numerosos expositores, foto con Papá Noel.

Catering y refrescos in situ

