Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers

Marché de Noël Saint-Crépin-Ibouvillers dimanche 30 novembre 2025.

1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Nombreux exposants, photo avec le père Noël.
Restauration et buvette sur place
1 place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers 60149 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86  contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

Numerous exhibitors, photo with Santa Claus.
Food and refreshments on site

German :

Zahlreiche Aussteller, Foto mit dem Weihnachtsmann.
Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Numerosi espositori, foto con Babbo Natale.
Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Numerosos expositores, foto con Papá Noel.
Catering y refrescos in situ

