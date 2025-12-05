Marché de Noël Ferme des Gruchets Saint-Denis-le-Ferment
Marché de Noël
Ferme des Gruchets 2 bis rue de Saint-Paër Saint-Denis-le-Ferment Eure
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 21:30:00
2025-12-05
Le Bee Bar vous propose une soirée sous le thème de Noël avec brocante et restauration sur place. .
Ferme des Gruchets 2 bis rue de Saint-Paër Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 03 01 20 48 lafermedesgruchets@gmail.com
