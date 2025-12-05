Marché de Noël Ferme des Gruchets Saint-Denis-le-Ferment

Marché de Noël

Ferme des Gruchets 2 bis rue de Saint-Paër Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Le Bee Bar vous propose une soirée sous le thème de Noël avec brocante et restauration sur place. .

Ferme des Gruchets 2 bis rue de Saint-Paër Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 03 01 20 48 lafermedesgruchets@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2025-11-26 par Vexin Normand Tourisme