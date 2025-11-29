Marché de Noël Saint Eloi Salle des fêtes Saint-Éloi
Salle des fêtes 5 Rue de Trangy Saint-Éloi Nièvre
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Le marché de Noël de Saint Eloi a lieu le samedi 29 de 14h à 20h et dimanche 30 de 9h30 à 18h à la salle des fêtes. Animations gratuites.
Petite restauration et buvette.
Infos au 03.86.37.77.00 .
Salle des fêtes 5 Rue de Trangy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 77 00 mairie@ville-saint-eloi.fr
