Marché de Noël Saint Eloi Salle des fêtes Saint-Éloi

Marché de Noël Saint Eloi

Salle des fêtes 5 Rue de Trangy Saint-Éloi Nièvre

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Le marché de Noël de Saint Eloi a lieu le samedi 29 de 14h à 20h et dimanche 30 de 9h30 à 18h à la salle des fêtes. Animations gratuites.

Petite restauration et buvette.

Infos au 03.86.37.77.00 .

Salle des fêtes 5 Rue de Trangy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 77 00 mairie@ville-saint-eloi.fr

