Marché de Noël Cour de l’école de l’Abron Saint-Ennemond
Marché de Noël Cour de l’école de l’Abron Saint-Ennemond vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Cour de l’école de l’Abron 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Ambiance féerique au Marché de Noël de Saint-Ennemond ! Découvrez producteurs et artisans locaux, savourez les produits du terroir et profitez d’un moment convivial organisé par l’Amicale laïque. Magie et partage garantis !
Cour de l’école de l’Abron 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 33 93 31
English :
A magical atmosphere at the Saint-Ennemond Christmas Market! Discover local producers and craftsmen, savor local products and enjoy a convivial moment organized by the Amicale laïque. Magic and sharing guaranteed!
German :
Märchenhafte Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt von Saint-Ennemond! Entdecken Sie lokale Produzenten und Kunsthandwerker, genießen Sie die Produkte aus der Region und freuen Sie sich auf ein gemütliches Beisammensein, das von der Amicale laïque organisiert wird. Zauber und Austausch sind garantiert!
Italiano :
Un’atmosfera magica al mercatino di Natale di Saint-Ennemond! Scoprite i produttori e gli artigiani locali, assaporate i prodotti locali e godetevi un momento di convivialità organizzato dall’Amicale laïque. Magia e condivisione garantite!
Espanol :
¡Un ambiente mágico en el Mercado de Navidad de Saint-Ennemond! Descubra a los productores y artesanos locales, saboree los productos de la tierra y disfrute de un momento de convivencia organizado por la Amicale laïque. ¡Magia y convivencia garantizadas!
