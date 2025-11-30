Marché de Noël

Bourg Saint-Étienne-de-Fougères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Plusieurs animations auront lieu durant la journée (créateurs locaux, photos avec le Père Noël, petite restauration sur place..).

Rires garantis Le lutin farceur va encore frapper !

Plus de renseignements par téléphone.

Plusieurs animations auront lieu durant la journée (créateurs locaux, photos avec le Père Noël, petite restauration sur place..).

Rires garantis Le lutin farceur va encore frapper !

Plus de renseignements par téléphone. .

Bourg Saint-Étienne-de-Fougères 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 06 07

English : Marché de Noël

There’ll be plenty of entertainment throughout the day, including local creators, photos with Santa Claus and snacks on site.

Laughter guaranteed: the prankster elf strikes again!

More information by phone.

German : Marché de Noël

Mehrere Animationen werden während des Tages stattfinden (lokale Schöpfer, Fotos mit dem Weihnachtsmann, kleine Verpflegung vor Ort…).

Lachen garantiert: Der schusselige Kobold wird wieder zuschlagen!

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.

Italiano :

Per tutta la giornata ci saranno numerosi intrattenimenti, tra cui stilisti locali, foto con Babbo Natale e uno snack bar.

Risate garantite: l’elfo burlone sarà di nuovo all’opera!

Per maggiori informazioni telefonare a.

Espanol : Marché de Noël

Durante todo el día habrá muchas actividades de entretenimiento, como diseñadores locales, fotos con Papá Noel y un bar de aperitivos.

Risas garantizadas: ¡el duende bromista volverá a hacer de las suyas!

Más información por teléfono.

L’événement Marché de Noël Saint-Étienne-de-Fougères a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot