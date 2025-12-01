Marché de Noël Saint-Étienne-de-Tinée
Marché de Noël Saint-Étienne-de-Tinée samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Vivez la magie de Noël à Saint-Étienne-de-Tinée ! Un marché de Noël en montagne, au cœur du village, est parfait pour les familles. Découvrez des idées cadeaux uniques et des spécialités locales dans une ambiance festive et chaleureuse.
Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
English : Christmas market
Experience the magic of Christmas in Saint-Étienne-de-Tinée! A mountain Christmas market in the heart of the village is perfect for families. Discover unique gift ideas and local specialties in a warm and festive atmosphere.
German :
Erleben Sie den Weihnachtszauber in Saint-Étienne-de-Tinée! Ein Weihnachtsmarkt in den Bergen, im Herzen des Dorfes, ist perfekt für Familien. Entdecken Sie einzigartige Geschenkideen und lokale Spezialitäten in einer festlichen und gemütlichen Atmosphäre.
Italiano :
Vivete la magia del Natale a Saint-Étienne-de-Tinée! Un mercatino di Natale di montagna nel cuore del villaggio è perfetto per le famiglie. Scoprite idee regalo uniche e specialità locali in un’atmosfera calda e festosa.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en Saint-Étienne-de-Tinée Un mercado navideño de montaña en el corazón del pueblo es perfecto para las familias. Descubra ideas de regalos únicas y especialidades locales en un ambiente cálido y festivo.
