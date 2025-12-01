Marché de Noël Saint-Étienne-de-Tinée

Marché de Noël

Place de l'église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Vivez la magie de Noël à Saint-Étienne-de-Tinée ! Un marché de Noël en montagne, au cœur du village, est parfait pour les familles. Découvrez des idées cadeaux uniques et des spécialités locales dans une ambiance festive et chaleureuse.

.

Place de l'église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 93 02 41 96

English : Christmas market

Experience the magic of Christmas in Saint-Étienne-de-Tinée! A mountain Christmas market in the heart of the village is perfect for families. Discover unique gift ideas and local specialties in a warm and festive atmosphere.

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Saint-Étienne-de-Tinée! Ein Weihnachtsmarkt in den Bergen, im Herzen des Dorfes, ist perfekt für Familien. Entdecken Sie einzigartige Geschenkideen und lokale Spezialitäten in einer festlichen und gemütlichen Atmosphäre.

Italiano :

Vivete la magia del Natale a Saint-Étienne-de-Tinée! Un mercatino di Natale di montagna nel cuore del villaggio è perfetto per le famiglie. Scoprite idee regalo uniche e specialità locali in un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Saint-Étienne-de-Tinée Un mercado navideño de montaña en el corazón del pueblo es perfecto para las familias. Descubra ideas de regalos únicas y especialidades locales en un ambiente cálido y festivo.

