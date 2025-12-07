MARCHÉ DE NOËL

Saint-Étienne-Vallée-Française

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez trouver des cadeaux 100% cévenols pour offrir à Noël ! Buvette et petite restauration sur place.

Le marché de Noël de Saint-Etienne-Vallée-Française aura lieu dimanche 7 décembre à la salle des fêtes !

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 70 02

English :

Come and find 100% Cévennes gifts for Christmas! Refreshments and snacks on site.

German :

Kommen Sie und finden Sie 100%ige Geschenke aus den Cevennen, die Sie zu Weihnachten verschenken können! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a scoprire i regali 100% Cévennes per Natale! Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Venga a buscar regalos 100% cevenoles para Navidad Refrescos y tentempiés in situ.

