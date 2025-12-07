MARCHÉ DE NOËL Saint-Étienne-Vallée-Française
MARCHÉ DE NOËL Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez trouver des cadeaux 100% cévenols pour offrir à Noël ! Buvette et petite restauration sur place.
Le marché de Noël de Saint-Etienne-Vallée-Française aura lieu dimanche 7 décembre à la salle des fêtes ! Venez trouver des cadeaux 100% cévenols pour offrir à Noël. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 70 02
English :
Come and find 100% Cévennes gifts for Christmas! Refreshments and snacks on site.
German :
Kommen Sie und finden Sie 100%ige Geschenke aus den Cevennen, die Sie zu Weihnachten verschenken können! Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Venite a scoprire i regali 100% Cévennes per Natale! Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Venga a buscar regalos 100% cevenoles para Navidad Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-11-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère