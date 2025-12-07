Marché de Noël Le Bourg Saint-Evroult-de-Montfort

Marché de Noël

Le Bourg Eglise Saint-Evroult-de-Montfort Orne

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Venez savourer l’esprit de Noël dans notre belle église.

> Artisanat et produits locaux.

> Idées cadeaux

> Vin chaud, crêpes, galette saucisse

> Buvette et restauration sur place .

