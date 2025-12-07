Marché de Noël Le Bourg Saint-Evroult-de-Montfort

Le Bourg Eglise Saint-Evroult-de-Montfort Orne

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez savourer l’esprit de Noël dans notre belle église.

> Artisanat et produits locaux.
> Idées cadeaux
> Vin chaud, crêpes, galette saucisse

> Buvette et restauration sur place   .

Le Bourg Eglise Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie   mairie.stevroultdemontfort@wanadoo.fr

