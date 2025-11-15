Marché de Noël Résidence du Moulin de l’Arche Saint-Fargeau

Marché de Noël

Résidence du Moulin de l'Arche 6 Rue du Moulin de l'Arche Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Marché de Noël, Artisans et producteurs locaux. Stand avec les créations de nos résidents. Petite restauration, vente de vin chaud et boissons chaudes. .

Résidence du Moulin de l’Arche 6 Rue du Moulin de l’Arche Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 00 85 animation@ehpad-stfargeau.fr

